Reunión de Superados - Capítulo 196: El discurso de Tere para ser directora del colegio
En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) lleva a Domingo (Beltrán Izquierdo) hasta el lugar donde ocurrió el accidente de Coke (Diego Muñoz) y le entrega nuevos detalles sobre lo ocurrido.
Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) llama a Alessandra (Julieta Bartolomé) para contarle lo bien que lo pasó en Loncoche, su ciudad natal, donde recibió un emotivo homenaje.
Sin embargo, la chica reality aprovecha la conversación para darle una incómoda noticia relacionada con Pitón Lombardi (Orlando Alfaro).
El discurso de Tere para ser directora del colegio
Además, Tere (Elisa Zulueta) enfrenta diversos cuestionamientos por parte de los apoderados tras su reciente nombramiento como directora.
Ante esto, la profesora reúne el valor necesario para realizar un emotivo y contundente discurso, en el que defiende sus capacidades y las condiciones que tiene para asumir el cargo.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 195: La exigencia de Matilde a Josefa
-
Reunión de Superados - Capítulo 194: Matilde se reencuentra con Josefa
-
Reunión de Superados - Capítulo 193: La confesión de Manuel a Tere sobre Ema
-
Reunión de Superados - Capítulo 192: El nuevo e impactante secreto de Max
-
Reunión de Superados - Capítulo 191: Javiera se niega a negociar con Max
-
Reunión de Superados - Capítulo 190: El furioso mensaje de Matilde a Coke