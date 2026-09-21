Reunión de Superados - Capítulo 196: El discurso de Tere para ser directora del colegio

21 sept. 2026 - 22:30 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) lleva a Domingo (Beltrán Izquierdo) hasta el lugar donde ocurrió el accidente de Coke (Diego Muñoz) y le entrega nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) llama a Alessandra (Julieta Bartolomé) para contarle lo bien que lo pasó en Loncoche, su ciudad natal, donde recibió un emotivo homenaje.

Sin embargo, la chica reality aprovecha la conversación para darle una incómoda noticia relacionada con Pitón Lombardi (Orlando Alfaro).

Reunión de Superados / Mega

El discurso de Tere para ser directora del colegio

Además, Tere (Elisa Zulueta) enfrenta diversos cuestionamientos por parte de los apoderados tras su reciente nombramiento como directora.

Ante esto, la profesora reúne el valor necesario para realizar un emotivo y contundente discurso, en el que defiende sus capacidades y las condiciones que tiene para asumir el cargo.