Este es el plan de León que tiene en grave peligro a Samuel y Clara en La Baronesa

20 sept. 2026 - 11:04 hrs.

El momento cumbre de esta semana llegó en el último capítulo estreno de La Baronesa, donde León (César Caillet) ideó un plan para hacer desaparecer a Samuel (Francisco Ossa).

De este plan también es cómplice Antonio (Carlos Díaz), quien no contactó a nadie, pero sí está al tanto de lo que va a pasar con el papá de Javier (Simón Pesutic) y lo acepta.

Recordemos que Antonio y León contrataron hace unos años a Samuel para que estuviera con Clara (Lorena Bosch) en la noche de su boda y sin que ella supiera. Esta situación deterioró la mente de él y lo hizo sentir una culpa que puede dejar a ambos expuestos.

El plan de León para eliminar a Samuel

Precisamente, se puede ver a León realizando llamadas y contestando varios mensajes a personas desconocidas para elaborar su plan.

Llegado el momento, Antonio se acercó a él y le preguntó cómo iba todo, a lo que él contestó que ya estaba resuelto y pronto Samuel dejaría de ser un estorbo.

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Es así como más adelante podemos apreciar que Samuel y Clara van a bordo de un vehículo que es interceptado por unos delincuentes, en el modus operandi de encerrona, y apuntan sin piedad a Samuel, quien pide calma.

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