Al borde de los golpes: Por esta razón Samuel atacó y amenazó a León en La Baronesa

19 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Esta semana se vivió uno de los momentos más tensos en La Baronesa, y es que Samuel (Francisco Ossa) llegó hasta la consulta de León (César Caillet) para marcar ciertos límites.

Precisamente, Samuel se enteró de que León tuvo una consulta con Andrea (Catalina Guerra), su esposa, y esto no le gustó para nada, sabiendo los antecedentes que él conoce del ginecólogo.

La amenaza de Samuel a León

Esto se debe a que Samuel hace muchos años tuvo un acuerdo con León y Antonio, donde este último lo contrató para que estuviera con Clara (Lorena Bosch) en la noche de su matrimonio, sin que ella se diera cuenta, lo que lo ha carcomido durante todo este tiempo.

A raíz de esto, Samuel sabe la clase del hombre que es León y quiere mantener a sus familiares lo más lejos posible: "Tú no vuelves a atender a mi mujer, ¿escuchaste? No quiero que un doctor de mier... como tú le ponga las manos encima".

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León se intentó defender, pero no alcanzó, ya que en ese preciso instante Aurora (Loreto Valenzuela) quien vio toda la situación, infirió que León tendría la culpa de algo que afectaría directamente a su hijo.

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