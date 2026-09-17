Ausencia de Samuel y Clara alertará a todos en el capítulo 25 de La Baronesa

17 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 25 de La Baronesa, todos estarán preocupados por el destino de Samuel (Francisco Ossa) y Clara (Lorena Bosch).

Precisamente, la primera que mostrará un signo de alerta será Andrea (Catalina Guerra), quien verá pasar el tiempo y notará que Samuel no llega a la celebración que tenía preparada Javier (Simón Pesutic) para la familia.

Tanto Javier como Catalina (María Jesús Godoy) le pedirán calma, pero ella afirmará que está segura de que su esposo anda en algo raro.

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La preocupación estará presente por Clara

Por otra parte, Roberto (Patricio Achurra) manifestará su incomodidad a Antonio (Carlos Díaz), y es que su "Clarita" no llegará a la reunión familiar.

De inmediato, el abogado pondrá paños fríos y afirmará que aún es temprano y Clara está viendo temas del matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi), mismo instante en el que León (César Caillet) mirará el celular para saber cómo avanza su plan.