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Ausencia de Samuel y Clara alertará a todos en el capítulo 25 de La Baronesa

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 25 de La Baronesa, todos estarán preocupados por el destino de Samuel (Francisco Ossa) y Clara (Lorena Bosch). 

Precisamente, la primera que mostrará un signo de alerta será Andrea (Catalina Guerra), quien verá pasar el tiempo y notará que Samuel no llega a la celebración que tenía preparada Javier (Simón Pesutic) para la familia. 

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Tanto Javier como Catalina (María Jesús Godoy) le pedirán calma, pero ella afirmará que está segura de que su esposo anda en algo raro. 

Andrea
La Baronesa / MEGA

La preocupación estará presente por Clara

Por otra parte, Roberto (Patricio Achurra) manifestará su incomodidad a Antonio (Carlos Díaz), y es que su "Clarita" no llegará a la reunión familiar. 

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De inmediato, el abogado pondrá paños fríos y afirmará que aún es temprano y Clara está viendo temas del matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi), mismo instante en el que León (César Caillet) mirará el celular para saber cómo avanza su plan. 

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