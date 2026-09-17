¿Parte del plan de León? Samuel y Clara son víctimas de una encerrona en La Baronesa
En el capítulo 24 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) y Clara (Lorena Bosch) sufren una inesperada encerrona en plena vía pública.
Precisamente, Clara había ido a conversar con Samuel para justificar a León (César Caillet) y poner sus manos al fuego por su amigo, describiéndolo como su hermano.
Es tras esta conversación que Samuel se ofrece para acercar a Clara a su próximo destino, instante en el que sufren una encerrona.
Samuel y Clara sufren una encerrona
Y es que ambos estaban a bordo del vehículo cuando otro auto de grandes dimensiones se interpone en su camino, lo hace detenerse y se baja un sujeto encapuchado empuñando una pistola.
Samuel pide que se calme, mientras Clara dice que entregue todo. Sin embargo, el sujeto demuestra ser muy agresivo y exige al padre de Javier (Simón Pesutic) que se baje.
Al parecer, todo esto es parte del plan de León y Antonio (Carlos Díaz) para que Samuel desaparezca de sus vidas y no exponga todo lo que han hecho durante estos años con Clara.Ve el capítulo en
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