"Es como un hermano para mí": Clara pone las manos al fuego por León ante Samuel en La Baronesa
En el capítulo 24 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) llega hasta la oficina de Samuel (Francisco Ossa) para hablar de algo muy importante.
Precisamente, Samuel está ordenando sus últimos papeles cuando su secretaria ingresa a la oficina y dice que alguien la está esperando. Él se molesta un poco, pero al ver que se trataba de Clara, su semblante cambia por completo.
"Hay una cosa que necesito hablar contigo y tiene que ser en privado", afirma Clara, tomando las manos de Samuel, quien se siente sorprendido por dicha acción.
Clara se justifica por su amigo
Enseguida, Clara explica que "vine a dar la cara por mi amigo... mira si hay alguien en que tú puedes confiar que es intachable, es León (César Caillet)".
De inmediato, Samuel intenta decir algo, pero Clara lo interrumpe y aclara que "perdona, es que me siento súper culpable, yo los presenté, ella -Andrea (Catalina Guerra)- se quiere seguir atendiendo con él y nada, me gustaría saber que no va a tener problemas contigo".
"Yo diría que León ha sido como un hermano, sí, como un hermano para mí", asegura Clara, y agrega: "por eso te digo, si de verdad hay una persona en la que puedes confiar, en la que puedes poner las manos al fuego, es el León".Ve el capítulo en
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