"Aquí no eres mi nieto": Aurora se aburrió de las faltas de Daniel y amenazó con despedirlo en La Baronesa

17 sept. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 24 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) citó a Daniel (Francisco Reyes Cristi) por sus constantes tardanzas y faltas al trabajo.

Y es que Daniel estuvo con Francesca (Katyna Huberman), pero justificó la tardanza ante su abuela con los problemas familiares que están viviendo en su hogar y de los que ella también es consciente.

Es así como Aurora, con el Código del Trabajo en mano, le dijo a su nieto que los trabajadores solo tienen permiso de ausencia en caso de muerte de familiares, no por problemas, echando por el suelo la justificación de Daniel.

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Aurora pone límites a Daniel

"Nosotros con tu abuelo no hicimos el esfuerzo de mandarte a París a estudiar solo porque seas nuestro nieto", dijo Aurora, a lo que agregó que su restaurante necesita un chef de excelencia.

Daniel quedó descolocado con esta afirmación y pidió a su abuela que expresara claro lo que intentaba decir. A raíz de esto, Aurora afirmó que "si tú no te enfocas en el trabajo, te vas a tener que ir".

"Perdón, ¿me estás queriendo decir que echarías a tu propio nieto?", preguntó incrédulo Daniel, a lo que ella respondió que "absolutamente, tú aquí no eres mi nieto, tú cumples una función, punto".

Un desesperado Daniel prometió que desde ahora en adelante se iba a enfocar y no volverá a cometer este tipo de faltas.