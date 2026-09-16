"Lo has acosado durante décadas": Aurora le exigió a León que se aleje de Antonio en La Baronesa

16 sept. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 23 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) le exigió a León (César Caillet) salir de la vida de Antonio (Carlos Díaz). No le gustó nada saber que su único hijo pasó la noche en el departamento del doctor, tal como pasaba durante su juventud.

"El único responsable de esta supuesta relación eres tú. Lo has acosado durante décadas. Tú has estado obsesionado con él y lo has manipulado de manera que él no pueda dedicarse a lo que tiene que dedicarse: su familia maravillosa que tiene", dijo la matriarca.

Pero León tiene un carácter fuerte que no se deja dominar fácilmente y sin miedo de oponerse a Aurora, le aseguró que han estado juntos por 30 años y nada ni nadie va a cambiar eso.

La Baronesa / Mega

Las dudas sobre Samuel

Aurora vio la discusión entre el ginecólogo y Samuel Toledo (Francisco Ossa) y cree que algo le ocultan. Quizá podría ser algo que quiebre definitivamente la relación entre su hijo y León.

"Ahí hay algo raro y por supuesto que la víctima, una vez más, va a ser mi hijo. Yo voy a descubrir lo que está pasando con Samuel y mi hijo va a ser el primero en saberlo. Algo hay y yo lo voy a averiguar".