"Samuel Toledo va a ser historia": León pondrá en marcha su plan en el capítulo 24 de La Baronesa

16 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 24 de La Baronesa, León (César Caillet) no esperará más y pondrá en marcha su plan para deshacerse de Samuel Toledo (Francisco Ossa), quien ya cruzó un límite al tratar de intimidarlo en su consulta.

"Ya está todo andando", le comentará a Antonio (Carlos Díaz) mientras conversan en secreto en casa de los Márquez.

¿Antonio tiene remordimientos?

El abogado estará sorprendido por la prontitud con la que actúa su amante y aunque ha hecho muchas cosas terribles en su vida, sobre todo con Clara (Lorena Bosch), Antonio mostrará una pizca de preocupación. "¿Tan rápido? ¿Estaremos haciendo lo correcto?", preguntará.

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"No hay otra salida. Samuel Toledo va a ser historia dentro de muy poco tiempo", señalará el médico con decisión.

¿Qué es lo que León hizo para que esté tan seguro de que Samuel no los incomodará más? ¿Será capaz de destruirlo frente a su familia?