Oriana Marzoli y Bárbara Córdoba protagonizarán un tenso cruce en Volverías con tu ex? 2

16 sept. 2026 - 00:30 hrs.

En el avance del capítulo 62 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Oriana Marzoli protagonizarán un tenso momento.

Todo comenzará con una alerta que lanzará Camila Nash a Tom Brusse: "Haz correr el rumor de que están comiendo en la cama de la Bárbara, por favor".

Rápidamente, el marroquí irá a decirle a la trasandina lo que está pasando y ella irá directo donde la española y Luis Mateucci, les ofrecerá pimienta y tendrán un fuerte enfrentamiento.

Volverías con tu ex? 2

Kaoto recordará a Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, Kaoto observará un peluche que le recuerda a Ludmila Ksenofontova y comenzará a cantar una canción muy nostálgica.

También, se realizará una nueva competencia de parejas, donde Tom Brusse y Camila Nash tendrán bastantes problemas.