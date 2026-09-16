Oriana Marzoli y Bárbara Córdoba protagonizarán un tenso cruce en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 62 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Oriana Marzoli protagonizarán un tenso momento.
Todo comenzará con una alerta que lanzará Camila Nash a Tom Brusse: "Haz correr el rumor de que están comiendo en la cama de la Bárbara, por favor".
Rápidamente, el marroquí irá a decirle a la trasandina lo que está pasando y ella irá directo donde la española y Luis Mateucci, les ofrecerá pimienta y tendrán un fuerte enfrentamiento.
Kaoto recordará a Ludmila Ksenofontova
Por otro lado, Kaoto observará un peluche que le recuerda a Ludmila Ksenofontova y comenzará a cantar una canción muy nostálgica.
También, se realizará una nueva competencia de parejas, donde Tom Brusse y Camila Nash tendrán bastantes problemas.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.