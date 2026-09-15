15 sept. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova les contará a sus compañeros la radical decisión que tomó.

La patinadora les comunicará a los participantes que tendrá que dejar el encierro por una importante razón: "Todos saben lo que ha pasado en el tiempo desde que entré, tengo que ir a la casa a resolver algo, no sé si vuelva, es muy difícil".

1 Así será la llorada e inesperada renuncia de Ludmila Ksenofontova a Volverías con tu ex? 2 2 Así será la desconsolada reacción de Kaoto tras la renuncia de Ludmila Ksenofontova a Volverías con tu ex? 2 3 Oriana Marzoli llegará a Volverías con tu ex? 2 y disparará contra varios de los participantes 4 "Pensaré en...": La promesa que le hará Ludmila Ksenofontova a Kaoto antes de irse de Volverías con tu ex? 2 5 "Tengo que ir a la casa...": Ludmila Ksenofontova decidirá dejar Volverías con tu ex? 2 por fuerte razón Lo más visto de Volverías con tu Ex

Tras lo anterior, todos irán a dejar a la artista al portón de la casona y ella le dedicará especiales palabras a Kaoto: "Pensaré en ti, mucho".

Volverías con tu ex? 2

La tristeza de Kaoto

Con Ludmila Ksenofontova ya afuera de la casona, Kaoto querrá tener un momento a solas y romperá en llanto.

Finalmente, un auto rosado ingresará al resort y de él se bajará Oriana Marzoli, quien llegará lanzando dardos hacia varios de los participantes.