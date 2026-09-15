"Pensaré en...": La promesa que le hará Ludmila Ksenofontova a Kaoto antes de irse de Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova les contará a sus compañeros la radical decisión que tomó.
La patinadora les comunicará a los participantes que tendrá que dejar el encierro por una importante razón: "Todos saben lo que ha pasado en el tiempo desde que entré, tengo que ir a la casa a resolver algo, no sé si vuelva, es muy difícil".
Tras lo anterior, todos irán a dejar a la artista al portón de la casona y ella le dedicará especiales palabras a Kaoto: "Pensaré en ti, mucho".
La tristeza de Kaoto
Con Ludmila Ksenofontova ya afuera de la casona, Kaoto querrá tener un momento a solas y romperá en llanto.
Finalmente, un auto rosado ingresará al resort y de él se bajará Oriana Marzoli, quien llegará lanzando dardos hacia varios de los participantes.
Ve el capítulo en
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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