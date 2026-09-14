"Soy un desgraciado": Participante de Volverías con tu ex 2? se quebrará en llanto tras elegir olvido

14 sept. 2026 - 10:40 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 un duelo de eliminación impactará con una sorprendente salida y se vivirá una fuerte confesión de Ludmila Ksenofontova.

"Es un poco obsesión, es que no se ama así": La patinadora confesará que amor de Ballero es una obsesión y se abre a una relación con Kaoto fuera del reality. El capítulo comenzará con una actividad de entrevistas animada por Julio César Rodríguez llamada "La silla caliente", donde los participantes se harán preguntas sin filtro.

La primera en pasar a la silla será Ludmila Ksenofontova. La patinadora rusa será consultada por su vínculo con Carlos "Kaoto" y su ex Álvaro Ballero. "Dijiste a Carlos que lo que sentías por él es algo real, ¿el romance va a ser acá solo en el reality o también va a ser en la vida afuera?", preguntará La Guarén. "Depende del comportamiento de él, si se comporta bien, sí. Para mí portarse mal es coquetear a otras niñas, afuera", responderá Ludmila.

Además, sobre las cosas que le molestan, agregará: "Me imagino que también es bueno para las fiestas". "Tenemos estilos de vida bien distintos, acá estamos todo el día juntos, haciendo las mismas actividades, pero afuera voy a tener que llevarla, va a tener que saber ir a una fiesta conmigo, lo va a pasar bien, se va a relajar, quitar el tabú, ahí nos vamos a conocer un poco más", comentará Kaoto.

"Hace unos días reingresó Álvaro Ballero a esta casa y no duró ni una hora, al parecer no se puso muy contento al verte tan bien con Carlos, ¿crees tú que él te ama todavía o es una obsesión?", preguntará Yasmín Valdés. "Cuando él entró todavía no pasaba nada con Carlos, era una actividad. Sí, yo creo que es un poco obsesión, es que no se ama así, uno tiene que dejar ser a la persona, eso es lo que puedo decir", sincerará Ludmila. “Nuestros problemas venían de antes, es como ‘si nos casamos, nos casamos para toda la vida, pase lo que pase’, y creo que estuvimos muchos años en eso, pase lo que pase, da lo mismo, seguimos, y ya relación no había”, agregará la rubia de ojos azules.

Un infartante duelo de eliminación

Más tarde, se realizará un nuevo duelo de eliminación entre los españoles recién llegados Noelia Márquez y Manu González contra Camila Nash y Tom Brusse. La prueba consistirá en una primera parte física donde las mujeres tendrán que rescatar 3 corazones para liberar una llave subiendo una rampa con red, para que luego el hombre llene las veces que sea necesario dos tubos con arena hasta hacer caer por su peso un barril y liberar una llave que abrirá un puzzle de letras.



Volverías con tu ex? 2

Aunque Noelia se tardará un poco más que Camila Nash en la parte física e incluso sufrirá una caída, rápidamente lograrán acortar esa ventaja de sus oponentes, pero finalmente serán Tom Brusse y Camila Nash quienes lograrán terminar primero el puzzle y ganar la competencia. Noelia se sentará a llorar desconsoladamente, pues a menos de una semana de llegar, ser eliminada será muy duro para ella.

"A ella yo le tengo mucho cariño", dirá Manu y se romperá a llorar. "A mí me da pena verla mal también, no me gusta verla llorar, sé que a veces hago las cosas muy mal, que me equivoco, pero yo no quiero hacerle daño nunca ni verla mal", agregará. Finalmente, será Noelia quien elija el sobre plateado o dorado.

La española elegirá plateado y dirá "hombre" y así Manuel tomará la difícil decisión entre amor u olvido. "Mira por ti", le dirá ella. "Llevamos dos días y me da pena que se vaya", dirá Manu, Noelia lo abrazará. "Me da un montón de pena porque hemos tenido un montón de problemas… Noelia te lo juro por mi madre que lo siento mucho. Elijo olvido", expresará el español llorando a mares. "Perdón, perdón, perdóname, por favor", le repetirá el español. "Disfruta esta experiencia, velo por ti, haz lo mejor posible", le pedirá Noelia. "Soy un desgraciado, me he portado mal, es que en dos días liándome con una tía he sido un desgraciado", se arrepentirá Manuel contándole a Mariano después. Noelia se despedirá de sus compañeros y se irá del resort.

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