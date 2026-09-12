Los 5 momentos que remecieron Volverías con tu ex? 2 esta semana: Llantos, peleas y apasionados besos

12 sept. 2026 - 09:40 hrs.

Esta semana estuvo de alto impacto en Volverías con tu ex? 2 y acá te contamos cuáles fueron los hitos de los últimos capítulos emitidos.

Llantos desconsolados, conversaciones incómodas, bromas que no cayeron tan bien e incluso momentos bastante fogosos fueron parte de los episodios más recientes.

1. Rai Cerda lloró desconsoladamente

El intenso cara a cara, que dejó a Tom Brusse, y por tanto también a Camila Nash, amenazados, provocó un colapso en Rai Cerda, quien no pudo contener el llanto.

Faloon Larraguibel se preocupó por su expareja y le preguntó qué ocurría y él explicó que todo lo que se estaba diciendo lo tenía muy afecado.

Volverías con tu ex? 2

2. Luis Mateucci rechazó a Noelia Márquez

También, Noelia Márquez tuvo una cita rápida con Luis Mateucci y le dijo directamente que le interesaba mucho y le preguntó si tenía alguna posibilidad con él.

El trasandino fue muy claro y le dijo a la española que se estaba enamorando de Flavia Laos, pero que igualmente la encontraba muy simpática y bella.

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3. La broma de Faloon Larraguibel a Luis Mateucci que enojó a Rai Cerda

Por otro lado, Faloon Larraguibel le lanzó un comentario a Luis Mateucci que comenzó como una broma y terminó siendo una discusión.

Rai Cerda se enteró de todo y le dijo a su expareja que no le había gustado el jugueteo con el trasandino, considerando que eran prácticamente enemigos.

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4. El beso de Camila Nash y Manuel González

No todo fue conflicto y malas noticias, pues Camila Nash y Manuel González lo pasaron muy bien en el cuarto oscuro de la Cabaña de las Tentaciones.

En medio de un juqueteo, del cual también fueron parte Estefanía Marquis y Mariano Brozincevic, la chilena y el español se besaron apasionadamente, en dos ocasiones.

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5. Luis Mateucci y Flavia Laos fueron puro fuego pero molestaron a Austin Palao

Uno de los últimos momentos que marcaron la semana en Volverías con tu ex? 2 fue el encuentro que hubo entre Luis Mateucci y Flavia Laos.

Sin embargo, no todo fue positivo, pues todo ocurrió en la cama donde también duerme Austin Palao, quien pidió cambio de sábanas cuando se enteró.

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