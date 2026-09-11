Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 59: Flavia Laos y Luis Mateucci dieron rienda suelta a la pasión

11 sept. 2026 - 00:24 hrs.

En el capítulo 59 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Flavia Laos protagonizaron una fogosa escena que dejó un tenso conflicto en la casona.

En la cama de la peruana y Austin Palao, la pareja dio rienda suelta a la pasión, mientras varios de sus compañeros comentaban la situación.

En la Cabaña de las Tentaciones, el cantante peruano y Noelia Márquez tuvieron una intensa conversación, donde él demostró su interés amoroso en ella.

Volverías con tu ex? 2

La conversación de Austin Palao y Bárbara Córdoba

Al otro día, La Guarén le contó a Austin Palao lo que había pasado en su cama y él, un poco enojado, de inmediato le fue a pedir explicaciones a su expareja, para luego exigirle que cambiaran las sábanas.

También, Tom Brusse le hizo una advertencia a Camila Nash sobre Manuel González, pues él lo conoce muy bien.

Finalmente, Austin Palao le aclaró a Bárbara Córdoba que quería conocer a Noelia Márquez, asegurándole que ellos podían quedar como buenos amigos.