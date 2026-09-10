Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 58: ¿Nace un nuevo romance entre Manuel González y Camila Nash?
En el capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, los participantes se sometieron a una emotiva dinámica llamada "Miradas que hablan" y varios terminaron emocionados hasta las lágrimas.
Faloon Larraguibel le confesó a Rai Cerda la ayuda que le dio cuando se conocieron, pues ella estaba pasando por problemas muy complejos y ambos lloraron.
También La Guarén y Nico Solabarrieta asumieron tener distintos proyectos de vida y se hicieron importantes promesas hacia el futuro.
La tristeza de Camila Nash
En esa misma dinámica, Camila Nash y Tom Brusse estuvieron lejos de emocionarse y protagonizaron una tensa conversación sobre la relación que tuvieron en el pasado.
La influencer quedó bastante afectada por la situación y rompió en llanto en los brazos de sus amigas, por la actitud de su expareja.
Sin embargo, luego vino una fogosa fiesta en la Cabaña de las Tentaciones y la felicidad volvió a Camila Nash, pues se besó apasionadamente con Manuel González.
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