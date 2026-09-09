¡Maquiavélica! Paula engaña a su hermana y la graba besándose con Nicolás en La Baronesa
En el capítulo 18 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) buscó a Emilia (Octavia Bernasconi) para poner en práctica su plan.
"Para mí, igual, fue súper fuerte que mi hermana se vaya a casar con una persona que hasta hace poco se acostaba conmigo. No entiendo cómo te da la guata para haber hecho algo así... Pero si tienes ganas de recomponer nuestra relación, hay algo que puedes hacer", le dijo.
Su condición era que Emilia hable con Nicolás (Andrew Bargsted) porque está "preocupada" por su amigo. "Tú eres la única persona que lo puede calmar. Nicolás me dijo, Emilia, que si tú no te casas con él, él se va para siempre".Ir a la siguiente nota
Una reacción inesperada
Asustada, Emilia fue al gimnasio y se encontró con su ex en las afueras. Ella quería hablar, pero algo más fuerte que ella la hizo besarlo apasionadamente.
En tanto, Paula los miraba a lo lejos y grababa cada detalle de la infidelidad a Javier (Simón Pesutic).Ve el capítulo en
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