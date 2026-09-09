Clara discutió con Aurora por sentirse pasada a llevar en su rol de madre en La Baronesa
En el capítulo 18 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) se enteró que Aurora (Loreto Valenzuela) fue con Emilia (Octavia Bernasconi) a comprar el vestido de novia... algo en lo que le correspondería estar presente como madre.
Molesta, discutió con su suegra al sentirse pasada a llevar. "Es que no se da cuenta, suegra. Lo ha hecho tantas veces que ni siquiera se da cuenta, y lo que acaba de pasar con Emilia es una muestra de esto", argumentó Clara.
Pero como Aurora nunca reconoce sus errores, dio vuelta la situación para convertirse en una víctima de una nuera desagradecida por los sacrificios que ha hecho durante estos 30 años que la ha tenido bajo su techo.Ir a la siguiente nota
Dos contra uno
Como ahora "Clara quiere hacerla a un lado", Aurora le comunicó a su hijo que tienen que buscar su propia casa y Antonio (Carlos Díaz) se enojó con su esposa por causar problemas.
Ella, superada por la situación, se fue de la habitación llorando.Ve el capítulo en
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