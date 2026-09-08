Uno de los días más tristes de Emilia: Aurora la obligó a probarse vestidos de novia en La Baronesa

08 sept. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 17 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) llevó a Emilia (Octavia Bernasconi) a una exclusiva boutique para que se pruebe vestidos de novia.

Las dependientas las recibieron, contentas de poder ayudar: "Qué novia más linda. ¿Tienes alguna preferencia con respecto a tu vestido? Para algunas mujeres, la elección del vestido de novia es el día más importante de su vida".

Pero el ánimo de Emilia tenía más cara de un funeral. Sin ánimo, sin sonreír y con ganas de que ese trámite se acabara pronto.

La Baronesa / Mega

La aprobación de Aurora

Tras probarse algunos modelos, Aurora le dio el visto bueno: "¡Te ves preciosa! Los ajustes tienen que ser muy rápidos porque el matrimonio está a la vuelta de la esquina. Este es el vestido indicado, sin duda".

"Me da lo mismo", respondió ella, con ansias de ponerse su propia ropa. Pero tras mirarse en el espejo, Emilia se lamentó de que ese vestido sea para casarse con Javier (Simón Pesutic) en lugar de Nicolás (Andrew Bargsted), de quien está locamente enamorada.