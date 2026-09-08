Uno de los días más tristes de Emilia: Aurora la obligó a probarse vestidos de novia en La Baronesa
En el capítulo 17 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) llevó a Emilia (Octavia Bernasconi) a una exclusiva boutique para que se pruebe vestidos de novia.
Las dependientas las recibieron, contentas de poder ayudar: "Qué novia más linda. ¿Tienes alguna preferencia con respecto a tu vestido? Para algunas mujeres, la elección del vestido de novia es el día más importante de su vida".
Pero el ánimo de Emilia tenía más cara de un funeral. Sin ánimo, sin sonreír y con ganas de que ese trámite se acabara pronto.Ir a la siguiente nota
La aprobación de Aurora
Tras probarse algunos modelos, Aurora le dio el visto bueno: "¡Te ves preciosa! Los ajustes tienen que ser muy rápidos porque el matrimonio está a la vuelta de la esquina. Este es el vestido indicado, sin duda".
"Me da lo mismo", respondió ella, con ansias de ponerse su propia ropa. Pero tras mirarse en el espejo, Emilia se lamentó de que ese vestido sea para casarse con Javier (Simón Pesutic) en lugar de Nicolás (Andrew Bargsted), de quien está locamente enamorada.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
Antonio y Samuel comunicaron que no están de acuerdo con el matrimonio de sus hijos en La Baronesa
-
"Las imágenes hablan por sí solas": Samuel fue grabado mientras estuvo con Clara en La Baronesa
-
"Javier y Emilia no se pueden casar": Samuel, Antonio y León llegaron a un acuerdo en La Baronesa
-
Una relación cada vez más tensa: Aurora y Emilia se pelearon a los gritos en La Baronesa
-
El secreto que Samuel y Antonio ocultaron durante 30 años amenaza con salir a la luz en La Baronesa
-
¿Destruyó su corazón? Catalina besa a Nicolás frente a Emilia en La Baronesa