Una relación cada vez más tensa: Aurora y Emilia se pelearon a los gritos en La Baronesa
En el capítulo 16 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) ya no puede disimular su mal humor cuando Aurora (Loreto Valenzuela) le habla como si nada hubiera pasado.
Por su parte, la matriarca tampoco tolera el cambio de actitud que tuvo su nieta, olvidando que sus planes de vida cambiaron drásticamente solo por solucionar un error que ella cometió. "Mira, mi amor, de haber sabido que tú te ibas a transformar en una atrevida sin respeto conmigo, jamás te habría pedido ayuda".
Incluso, aseguró que si se casa con Javier (Simón Pesutic), el amor podría llegar después a sus vidas y Emilia, indignada por el pensamiento arcaico de su abuela, afirmó que "eso no va a pasar". Solo siente repulsión por su futuro esposo.Ir a la siguiente nota
Los Toledo escuchan
Sin tocar a la puerta, Javier y Andrea (Catalina Guerra) entraron en la oficina del "Doña Aurora", alertados por los gritos que se escuchaban desde el pasillo.
Toledo estaba muy interesado por saber qué discutían, pero con un tono seco, Emilia dijo que todo se trataba de asuntos del trabajo.Ve el capítulo en
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