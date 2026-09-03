"Mi amor, vámonos de aquí": Nicolás le propuso a Emilia fugarse juntos en La Baronesa
En el capítulo 14 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) siguió a Emilia (Octavia Bernasconi) hasta la casa de los Toledo porque no se quedó conforme con la respuesta de la joven sobre el quiebre.
"Yo sé que me estás ocultando algo. Yo sé que tú me amas... yo sé que tú me amas, lo veo. Nuestro amor no se puede terminar de un día para otro. (...) A pesar de todo lo que me estás haciendo, yo te sigo amando igual que siempre".
La posibilidad de dejar todo atrás
En su desesperación, le propuso un plan de fuga para dejar atrás a Aurora (Loreto Valenzuela) y cualquier problema con el que cargue: "Mi amor, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, termina esta locura, por favor. Te lo suplico".Ir a la siguiente nota
Emilia bajó los ojos y por un instante, estuvo a punto de seguirlo.
Pero Javier (Simón Pesutic) los encontró en la entrada y decidió interrumpir de inmediato lo que sea que estuvieran tramando: "Hola. ¿Qué está pasando aquí?".Ve el capítulo en
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