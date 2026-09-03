"¿Renunciarías al amor de tu vida?": Paula hará compleja pregunta a León en el capítulo 14 de La Baronesa
En el avance del capítulo 14 de La Baronesa, León (César Caillet) intentará mediar entre las hijas de Antonio (Carlos Díaz), tal y como se había comprometido.
Conoce bien a Paula (Francisca Armstrong) y su carácter impetuoso y apasionado y en una salida a comer, le pedirá que confíe en él.
"A Javier, lo amo y por eso lo puedo perdonar, pero la Emilia no. La Emilia me traicionó, me apuñaló por la espalda... ¡mi propia hermana!", insistirá la joven psicóloga.Ir a la siguiente nota
Ni perdón ni olvido
León deslizará la posibilidad de que sea una situación mucho más compleja de lo que imaginan, pero Paula, arrebatada por este amor que siente por Javier (Simón Pesutic) se negará a hacer las paces o rendirse.
"La Emilia llegó, me quitó al amor de mi vida y se quedó con él. ¿Tú no renunciarías al amor de tu vida por otra persona?", le preguntará a su padrino, quien sabe bien lo que es quedar en las sombras durante décadas por Antonio.Ve el capítulo en