Tomás le dirá a Tere que la ayudará a olvidar a Manuel en el capítulo 188 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 188 de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) protagonizará un emotivo momento con Tere (Elisa Zulueta).
Mientras la mira fijamente a los ojos, el profesor le prometerá a su esposa que la ayudará a olvidar a Manuel (Mario Horton).
Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) le revelará a Matilde (Ignacia Baeza) que vivirá un momento íntimo con Manuel, algo que la tendrá muy contenta.
Nancy conocerá el resultado del test de ADN
Además, Nancy (Paulina Hunt) tendrá en su poder el resultado del test de ADN de su padre.
Luego de abrir el sobre, la directora del colegio quedará completamente en shock al descubrir si Tomás realmente será su hermano biológico.Ve el capítulo en