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Tomás le dirá a Tere que la ayudará a olvidar a Manuel en el capítulo 188 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 188 de Reunión de SuperadosTomás (Gabriel Urzúa) protagonizará un emotivo momento con Tere (Elisa Zulueta).

Mientras la mira fijamente a los ojos, el profesor le prometerá a su esposa que la ayudará a olvidar a Manuel (Mario Horton).

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Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) le revelará a Matilde (Ignacia Baeza) que vivirá un momento íntimo con Manuel, algo que la tendrá muy contenta.

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Nancy conocerá el resultado del test de ADN

Además, Nancy (Paulina Hunt) tendrá en su poder el resultado del test de ADN de su padre.

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Luego de abrir el sobre, la directora del colegio quedará completamente en shock al descubrir si Tomás realmente será su hermano biológico.

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