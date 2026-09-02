Tomás le dirá a Tere que la ayudará a olvidar a Manuel en el capítulo 188 de Reunión de Superados

02 sept. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 188 de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) protagonizará un emotivo momento con Tere (Elisa Zulueta).

Mientras la mira fijamente a los ojos, el profesor le prometerá a su esposa que la ayudará a olvidar a Manuel (Mario Horton).

1 Reunión de Superados - Capítulo 187: La emotiva despedida de Alessandra 2 Reunión de Superados - Capítulo 186: El apasionado encuentro de Javiera y Manuel 3 Reunión de Superados - Capítulo 184: Matilde quiere hablar con Josefa Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) le revelará a Matilde (Ignacia Baeza) que vivirá un momento íntimo con Manuel, algo que la tendrá muy contenta.

Reunión de Superados / Mega

Nancy conocerá el resultado del test de ADN

Además, Nancy (Paulina Hunt) tendrá en su poder el resultado del test de ADN de su padre.

Luego de abrir el sobre, la directora del colegio quedará completamente en shock al descubrir si Tomás realmente será su hermano biológico.