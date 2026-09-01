Reunión de Superados - Capítulo 186: El apasionado encuentro de Javiera y Manuel
En el capítulo 186 de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) les expresa a sus amigas que estaría dispuesta a quedar embarazada de Manuel (Mario Horton) con tal de arruinarle la vida a Tere (Elisa Zulueta).
La conversación llega a oídos de la propia Tere, quien, consumida por la furia, no duda en golpear a la periodista.
Por otro lado, Domingo (Beltrán Izquierdo) le ofrece compañía a Matilde (Ignacia Baeza) para conocer a los hijos de Juan de Dios (Jorge Arecheta).
El apasionado encuentro de Javiera y Manuel
Además, Javiera (Daniela Ramírez) llega de sorpresa al departamento de Manuel, justo mientras Tere y Ema protagonizan una pelea en la discoteca.
La corredora aprovecha la instancia para declararle todo su amor al periodista, dando paso a un apasionado encuentro entre ambos.Ve el capítulo en
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