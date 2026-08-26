Reunión de Superados - Capítulo 183: Jaime descubre a Tere y Tomás

26 ag. 2026 - 22:37 hrs.

En el capítulo 183 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) le confiesa a Amanda (Clara Silvera) que sí tiene onda con Ema (Constanza Mackenna).

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) le revela a Anita (Maricarmen Arrigorriaga) que nuevamente irá a juicio contra Max (Álvaro Espinoza).

Tras esto, la corredora de propiedades deja a su suegra en una situación muy comprometedora al preguntarle si está dispuesta a testificar en contra de su propio hijo.

Reunión de Superados / Mega

Jaime descubre a Tere y Tomás

Además, Tere (Elisa Zulueta) llama accidentalmente por videollamada a Jaime (Francisco Reyes), justo cuando se encuentra teniendo intimidad con Tomás (Gabriel Urzúa).

La situación deja completamente en shock al empresario, quien hasta ese momento no tiene idea de que su hija mantiene una relación amorosa con el profesor.