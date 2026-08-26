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Reunión de Superados - Capítulo 183: Jaime descubre a Tere y Tomás

  • Por Mega

En el capítulo 183 de Reunión de SuperadosManuel (Mario Horton) le confiesa a Amanda (Clara Silvera) que sí tiene onda con Ema (Constanza Mackenna).

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) le revela a Anita (Maricarmen Arrigorriaga) que nuevamente irá a juicio contra Max (Álvaro Espinoza).

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Tras esto, la corredora de propiedades deja a su suegra en una situación muy comprometedora al preguntarle si está dispuesta a testificar en contra de su propio hijo.

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Jaime descubre a Tere y Tomás

Además, Tere (Elisa Zulueta) llama accidentalmente por videollamada a Jaime (Francisco Reyes), justo cuando se encuentra teniendo intimidad con Tomás (Gabriel Urzúa).

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La situación deja completamente en shock al empresario, quien hasta ese momento no tiene idea de que su hija mantiene una relación amorosa con el profesor.

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