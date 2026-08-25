Reunión de Superados - Capítulo 182: La desesperada búsqueda de Tortu

25 ag. 2026 - 22:30 hrs.

En el capítulo 182 de Reunión de Superados, Tortu (Isabella Gómez) salió a escondidas de la casa y alarmó a toda la comunidad, iniciando una intensiva búsqueda.

Precisamente, Max (Álvaro Espinoza) y Javiera (Daniela Ramírez) salen en búsqueda de Tortu y, mientras van en el auto, el empresario aprovecha para sacar en cara que todo es culpa de ella, lo que la termina por hacer colapsar.

Ya llegando a la casa, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) consuela a su nuera, mientras intentan hablar con Carabineros para que tomen cartas en el asunto.

Tortu pone en jaque a todos

La hija de Max y Javiera termina apareciendo en el edificio del empresario, por lo que el conserje lo llama y le informa que la niña está ahí.

Sus padres llegan hasta dicho lugar y tienen una densa conversación donde Max vuelve a insistir en que la niña se quiere quedar con él, dejando contra la espada y la pared a Javiera.

Reunión de Superados / MEGA

Asimismo, Jaime (Francisco Reyes) pidió disculpas a Josefa (Luz Valdivieso) por todo lo que pasó con la oferta de trabajo al sur y se ponen de acuerdo para contar sobre el embarazo a Matilde (Ignacia Baeza).