Ludmila Ksenofontova le revelará a Kaoto cuándo se fijó por primera vez en él en Volverías con tu ex? 2

25 ag. 2026 - 00:32 hrs.

En el avance del capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto tendrán una romántica cita donde saldrán inesperadas revelaciones.

En un momento, Carlos Águila le preguntará a la patinadora cuándo fue que "lo miró con otros ojos" y ella sorprenderá con su respuesta: "Fue cuando ustedes hicieron el asado con Julio. Dije '¿Por qué me ponen fotos?'".

El ingeniero no se quedará atrás y también le contará cuándo se dio cuenta que le gustaba: "Fue la vez que dormimos juntos en la cabaña por primera vez y notaste cuando me quedé dormido".

Volverías con tu ex? 2

Kaoto y Ludmila Ksenofontova cada vez más cerca

En ese mismo desayuno romántico, Kaoto le contará al oído a Ludmila Ksenofontova que lo que más le gusta de ella son sus ojos y ella también destacará sus mejores cualidades.

No todo será amor, pues también se realizará un nuevo duelo de eliminación, que enfrentará a Luis Mateucci, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba contra Sofía Latorre y Rai Cerda.