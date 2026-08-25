Ludmila Ksenofontova le revelará a Kaoto cuándo se fijó por primera vez en él en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto tendrán una romántica cita donde saldrán inesperadas revelaciones.
En un momento, Carlos Águila le preguntará a la patinadora cuándo fue que "lo miró con otros ojos" y ella sorprenderá con su respuesta: "Fue cuando ustedes hicieron el asado con Julio. Dije '¿Por qué me ponen fotos?'".
El ingeniero no se quedará atrás y también le contará cuándo se dio cuenta que le gustaba: "Fue la vez que dormimos juntos en la cabaña por primera vez y notaste cuando me quedé dormido".
Kaoto y Ludmila Ksenofontova cada vez más cerca
En ese mismo desayuno romántico, Kaoto le contará al oído a Ludmila Ksenofontova que lo que más le gusta de ella son sus ojos y ella también destacará sus mejores cualidades.
No todo será amor, pues también se realizará un nuevo duelo de eliminación, que enfrentará a Luis Mateucci, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba contra Sofía Latorre y Rai Cerda.
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