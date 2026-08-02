02 ag. 2026 - 11:10 hrs.

Cada vez falta menos para el gran estreno de Prohibida Obsesión, la próxima teleserie nocturna de Mega que llegará con una historia marcada por el deseo, los secretos y las consecuencias de una decisión que cambiará la vida de sus protagonistas.

Esta nueva producción será un intenso thriller dramático en el que Luciano (Diego Muñoz), a sus 50 años, creerá tener la vida resuelta, con una familia estable, una destacada posición profesional y financiera, además de un grupo entrañable de amigos.

Lo más visto de Prohibida Obsesión 1 Prohibida Obsesión: Así fue la primera lectura de guion de la nueva teleserie nocturna de Mega

Sin embargo, todo cambiará cuando se cruce con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una intensa veinteañera que hará que una aventura de una noche cruce todos los límites, desafiando su identidad, sus valores y a su propia familia.

Prohibida Obsesión / MEGA

La lectura de guion

Durante la preparación de esta teleserie, el equipo digital de Mega asistió a la primera lectura de guion, instancia que reunió a la totalidad del elenco y donde los actores comenzaron a familiarizarse con los personajes que darán vida a esta historia.

Tras la actividad, el director de la teleserie, Nicolás Alemparte, adelantó sus expectativas de cara al estreno. "Tenemos una historia super potente entre las manos, y eso hace que efectivamente tengamos como las ganas de partir luego y de poder llevar esta historia a la casa de la gente, y que la gente se entretenga", expresó.

Por su parte, Daniela Demicheli, productora ejecutiva del Área Dramática de Mega, destacó el sello de la producción y el entusiasmo del equipo. "Y esta historia, como dice Nico, es una historia entretenida, bien fascinante, es una nocturna así de tomo y lomo. Tenemos un elenco bastante diverso. Felices, felices de partir, con harta energía y con hartas ganas", señaló.

Todo sobre Prohibida Obsesión