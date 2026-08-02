Este domingo 2 de agosto: ¿A qué hora ver la gran final de Miss Universo Chile 2026?

02 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Este domingo se vivirá la gran final de Miss Universo Chile 2026, instancia en la que se elegirá a la representante nacional que tendrá la misión de competir en el próximo certamen de Miss Universo, que se realizará en Puerto Rico.

A lo largo de la competencia, las finalistas demostraron su belleza, personalidad, disciplina y carácter en cada una de las etapas del certamen, enfrentando distintos desafíos sobre la pasarela.

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La ganadora obtendrá el derecho de representar a Chile en el próximo Miss Universo 2026, con el desafío de dejar el nombre del país en lo más alto del certamen internacional.

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¿A qué hora se emitirá la final de Miss Universo Chile 2026?

La final de Miss Universo Chile 2026 se emitirá este domingo 2 de agosto en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás disfrutar de esta entrega a través de la señal de aire de Mega y digital en Mega.cl.

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