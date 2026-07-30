Miss Universo Chile 2026: Este es el día y la hora de la gran final del certamen de belleza

30 jul. 2026 - 16:10 hrs.

El domingo 26 de julio se realizó la semifinal de Miss Universo Chile 2026, donde 13 candidatas pasaron a la gran final.

El evento está buscando a la nueva Miss Universo Chile, quien representará a nuestro país en el próximo Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.

A lo largo de estas semanas, las participantes demostraron su belleza y personalidad, disciplina y carácter sobre la pasarela.

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Ahora, el sueño de representar a Chile y dejar en lo más alto el nombre del país está más cerca que nunca.

La final del certamen de belleza será el domingo 2 de agosto, después de Meganoticias Prime, es decir, a las 22:10 horas, la que además tendrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

¡No te pierdas la final del Miss Universo Chile 2026 en Mega!

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