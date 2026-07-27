Miss Universo Chile 2026 - Capítulo completo - Semifinal: Las 13 finalistas van por la corona

27 jul. 2026 - 01:03 hrs.

Durante la noche de este domingo 26 de julio, se realizó la semifinal de Miss Universo Chile 2026, donde se escogieron a las 13 finalistas que lucharán por la corona.

La obertura del show estuvo marcada por especiales looks y por una coreografía completamente coordinada, realizada por Christian Ocaranza.

Posteriormente, las candidatas se lucieron en un entretenido desfile en traje de baño, donde algunas optaron por el bikini, mientras que otras por el enterito.

Miss Universo Chile

¡Tenemos a las 13 finalistas!

Tras lo anterior, las misses se cambiaron a elegantes trajes de noche y deslumbraron en el escenario, mientras que a través de un video, explicaban por qué querían llevarse la corona.

Inmediatamente, el jurado compuesto por Viviana Nunes, Josefina Montané, Carolina de Moras, Camila Andrade y Edgardo Navarro conversaron en privado sobre las elegidas para pasar la instancia decisiva.

Finalmente, el panel anunció a sus 11 elegidas y luego, Julio César Rodríguez nombró a las dos candidatas que llegan a la final gracias al voto del público.

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