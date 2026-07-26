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Camila Andrade deslumbró con elegante look que lucirá en la semifinal de Miss Universo Chile Instagram

Camila Andrade deslumbró con elegante look que lucirá en la semifinal de Miss Universo Chile

  • Por Fernanda Vielma

No queda nada para la semifinal de Miss Universo Chile y Camila Andrade sorprendió con el espectacular look que lucirá esta noche. 

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la modelo mostró que usará un vestido de gala morado, ceñido al cuerpo y con un solo hombro.

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Con respecto al pelo, optó por un moño con algunas zonas sueltas y sobre su maquillaje, se fue por algo en los tonos de su atuendo, destacando los ojos. 

 
 
 
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Recordemos que la comunicadora es jurado del certamen, por lo que tendrá la labor de calificar a las representantes de las distintas comunas.

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La experiencia de Camila Andrade en Miss Chile

Camila Andrade tiene una destacada experiencia en este tipo de concursos, pues en 2013 se coronó como Miss Mundo Chile.

Este título le entregó un pasaje directo al Miss Mundo que se realizó en Bali, Indonesia, donde sorprendió nuevamente con impactantes looks. 

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