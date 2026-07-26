¡Solo 13 candidatas llegarán a la final! Así puedes votar por tu favorita en Miss Universo Chile

26 jul. 2026 - 23:00 hrs.

Estamos viviendo la semifinal de Miss Universo Chile y acá te contamos cómo votar para que tu candidata favorita pase a la gran final.

Las representantes serán calificadas según su desempeño en dos pasarelas, en traje de baño y también en vestido de noche.

Según el puntaje que obtengan, el jurado compuesto por Viviana Nunes, Josefina Montané, Camila Andrade, Edgardo Navarro y Carolina de Moras, anunciará, de forma aleatoria, a las 11 misses mejor votadas, las cuales pasarán a la instancia final.

¡Vota por tu candidata favorita!

Ahora viene el turno de los fanáticos, quienes podrán ser parte de este proceso entregando su voto. En pantalla saldrá un código QR, el cual deberás escanear y te llevará a elegir a tu representante favorita.

Miss Universo Chile

Dos misses pasarán a la gran final de Miss Universo Chile gracias a esta modalidad, sumando un total de 13 candidatas que lucharán por convertirse en la ganadora.

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