El inspirador mensaje de Inna Moll a las semifinalistas de Miss Universo Chile: "Las felicito por atreverse"

27 jul. 2026 - 00:00 hrs.

Inna Moll, actual reina, también quiso estar presente en la semifinal de Miss Universo Chile y nos contó sus sensaciones al dejar su título y también, entregó un especial consejo a las participantes. Al ingresar al escenario, el público comenzó a vitorear a la modelo y ella realizó un pequeño desfile donde demostró su gran experiencia en la pasarela.

Tras lo anterior, Julio César Rodríguez le preguntó a la actual soberana cómo había cambiado su vida tras participar en el concurso: "Hay una Inna mucho más evolucionada, que ha aprendido tantas cosas, siento los nervios a través de las chicas y salir de la zona de confort, eso es algo que pude aprender en este concurso que me enseñó tanto".

Miss Universo Chile

Las palabras de Inna Moll

Posteriormente, Inna Moll les envió un especial mensaje a las 20 candidatas que están participando por convertirse en la ganadora de la corona.

"A todas las chicas que están acá, disfrútenlo, pasa tan rápido, hay tanto que aprender, no todo es la corona, una se la va a llevar, pero hay tantas niñas que están viviendo una experiencia inolvidable, las felicito por atreverse, hay tantas cosas que nos perdemos por cuidarnos de más", comentó.

Finalmente, la reina de belleza hizo un llamado al público a seguir apoyando estas instancias, tal como lo hicieron anteriormente.

"Me emociona muchísimo saber que todo el país estuvo unido y eso era lo que me inspiraba mucho, lo que había hecho Emilia se queda. Esperemos que siga pasando en los siguientes años, que nos sigamos uniendo a través de la belleza chilena. Para mí la belleza es levantarse todos los días a pesar de que tenemos miedo, incertidumbre, hacerlo, a volver a celebrar la belleza de Chile, que hay mucho que mostrar", cerró.

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