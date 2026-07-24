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"Un tongo": Luis Mateucci lanzará fuerte acusación contra Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, una nueva Asamblea Extraordinaria dejará fuertes conflictos entre los participantes.

Luis Mateucci votará por Álvaro Ballero y lo cuestionará duramente por su actitud a lo largo del reality: "Llegó el momento de que te alejes y le des el lugar a ella para que viva una bonita experiencia".

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No solo esto, pues luego el trasandino involucrará a Carla Ballero y realizará una inesperada acusación: "Tu hermana dijo que esto estaba programado por vos, para entrar al reality y ganar plata, no puedo creer que de un motivo tan malo, pasan a un beso con lengua, para mí cada vez se asemeja más a un tongo". 

Volverías con tu ex? 2

El llanto de Álvaro Ballero

También, Bárbara Córdoba enfrentará duramente a Yasmín Valdés y le dirá que la quiere ver fuera del encierro y ella le responderá: "Con la mafia no hablo porque no me sumas". 

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Finalmente, Álvaro Ballero protagonizará una escena desgarradora y a mitad de la noche romperá en llanto en el patio, para luego decirle a Ludmila Ksenofontova que renunciará.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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