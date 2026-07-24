"Un tongo": Luis Mateucci lanzará fuerte acusación contra Álvaro Ballero en Volverías con tu ex? 2

24 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 32 de Volverías con tu ex? 2, una nueva Asamblea Extraordinaria dejará fuertes conflictos entre los participantes.

Luis Mateucci votará por Álvaro Ballero y lo cuestionará duramente por su actitud a lo largo del reality: "Llegó el momento de que te alejes y le des el lugar a ella para que viva una bonita experiencia".

No solo esto, pues luego el trasandino involucrará a Carla Ballero y realizará una inesperada acusación: "Tu hermana dijo que esto estaba programado por vos, para entrar al reality y ganar plata, no puedo creer que de un motivo tan malo, pasan a un beso con lengua, para mí cada vez se asemeja más a un tongo".

Volverías con tu ex? 2

El llanto de Álvaro Ballero

También, Bárbara Córdoba enfrentará duramente a Yasmín Valdés y le dirá que la quiere ver fuera del encierro y ella le responderá: "Con la mafia no hablo porque no me sumas".

Finalmente, Álvaro Ballero protagonizará una escena desgarradora y a mitad de la noche romperá en llanto en el patio, para luego decirle a Ludmila Ksenofontova que renunciará.