"Mucha rabia": Ludmila Ksenofontova admitió que publicación de Álvaro Ballero con expareja la hizo llorar

23 jul. 2026 - 23:15 hrs.

En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova reveló una situación que le molestó muchísimo, relacionada con Álvaro Ballero.

En la entrevista previa, la patinadora se refirió a la fotografía que publicó el comunicador junto a sus papás, donde también aparecía su expareja, María José Reyes.

Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic le pidieron a la artista que contara cómo se había sentido.

La confesión de Ludmila Ksenofontova

Mientras Álvaro Ballero se mostraba descolocado, Ludmila Ksenofontova confesó que le rompió el corazón esa publicación: "Fueron mis papás por 17 años, yo no tengo familia acá, sí dolió. No se lo hice saber, no hablábamos. Pero lloré, mucho, mucha rabia".

Volverías con tu ex? 2

Tras lo anterior, le preguntaron al comunicador si sabía que su exesposa se había sentido así: "No, ella me demostraba que estaba en otra, ni ahí conmigo, que yo dije 'qué le va a afectar".

Finalmente, Tonka Tomicic le consultó a la patinadora si había hablado sobre esta situación con su suegra y ella prefirió no seguir hablando del tema.