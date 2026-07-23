Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Mucha rabia": Ludmila Ksenofontova admitió que publicación de Álvaro Ballero con expareja la hizo llorar

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova reveló una situación que le molestó muchísimo, relacionada con Álvaro Ballero.

En la entrevista previa, la patinadora se refirió a la fotografía que publicó el comunicador junto a sus papás, donde también aparecía su expareja, María José Reyes.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic le pidieron a la artista que contara cómo se había sentido.

La confesión de Ludmila Ksenofontova

Mientras Álvaro Ballero se mostraba descolocado, Ludmila Ksenofontova confesó que le rompió el corazón esa publicación: "Fueron mis papás por 17 años, yo no tengo familia acá, sí dolió. No se lo hice saber, no hablábamos. Pero lloré, mucho, mucha rabia".

Volverías con tu ex? 2
Ir a la siguiente nota

Tras lo anterior, le preguntaron al comunicador si sabía que su exesposa se había sentido así: "No, ella me demostraba que estaba en otra, ni ahí conmigo, que yo dije 'qué le va a afectar".

Finalmente, Tonka Tomicic le consultó a la patinadora si había hablado sobre esta situación con su suegra y ella prefirió no seguir hablando del tema. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos