"Mucha rabia": Ludmila Ksenofontova admitió que publicación de Álvaro Ballero con expareja la hizo llorar
En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova reveló una situación que le molestó muchísimo, relacionada con Álvaro Ballero.
En la entrevista previa, la patinadora se refirió a la fotografía que publicó el comunicador junto a sus papás, donde también aparecía su expareja, María José Reyes.
Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic le pidieron a la artista que contara cómo se había sentido.
La confesión de Ludmila Ksenofontova
Mientras Álvaro Ballero se mostraba descolocado, Ludmila Ksenofontova confesó que le rompió el corazón esa publicación: "Fueron mis papás por 17 años, yo no tengo familia acá, sí dolió. No se lo hice saber, no hablábamos. Pero lloré, mucho, mucha rabia".
Tras lo anterior, le preguntaron al comunicador si sabía que su exesposa se había sentido así: "No, ella me demostraba que estaba en otra, ni ahí conmigo, que yo dije 'qué le va a afectar".
Finalmente, Tonka Tomicic le consultó a la patinadora si había hablado sobre esta situación con su suegra y ella prefirió no seguir hablando del tema.
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