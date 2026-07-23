Yasmín Valdés reveló por qué no soporta a Bárbara Córdoba desde el primer reality: "Me cae mal, pésimo"

23 jul. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés tuvo fuertes palabras para referirse a Bárbara Córdoba.

Todo comenzó cuando Sofía Latorre dijo que la trasandina se caracterizaba por ser directa y la actriz no estuvo de acuerdo: "No, pero la Bárbara igual hace show, a mí me tiene un poquito chata".

La Guarén quiso ahondar más en el descargo y preguntó cuáles eran las actitudes que le molestaban: "Está todo el rato hinchando, 'ay, dejen limpio aquí' y después se fue a sentar a la cama y dejó un plato sucio y si tiene tanta manía, debería tener el chip incluido, la encuentro súper falsa".

Volverías con tu ex? 2

El reclamo de Yasmín Valdés

El reclamo no quedó allí, pues luego Yasmín Valdés tildó a su compañera de hipócrita: "Empieza a tratar a todas las chicas de fáciles, que le diste el beso, que la baba y ella es más así, las trata a todas mal, a todas las pela, que son casi todas pu...".

La Guarén quedó impactada y le preguntó cuándo iba a conversar sobre este tema y ella expresó que cuando fuera el momento.

Finalmente, todas las chicas presentes recordaron que ambas se conocían desde la primera versión del reality y que los problemas venían desde ahí y ella lo confirmó: "Me cae mal, pésimo, no la siento buena persona, anda con el discurso de la buena energía y anda tirando mier... con ventilador, es un poco la misma historia de Mariano, pero femenina".