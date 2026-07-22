"Mi dignidad estuvo en juego": Álvaro Ballero le planteó a Ludmila Ksenofontova la posibilidad de renunciar

22 jul. 2026 - 23:55 hrs.

En el capítulo 30 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tuvieron una tensa conversación que desencadenó una posible salida.

Lo que se suponía iba a ser una conversación amena, terminó siendo una discusión donde el comunicador le expresó a la madre de sus hijos que estaba molesto con lo que pasó en la fiesta y por ende, con su actitud.

"Quizás tú te sientes deseada ahora, como muchas cosas que no te sentías antes y por eso estás en otra no más y está bien, pero todo tiene límites", lanzó.

Volverías con tu ex? 2

¿Álvaro Ballero quiere irse realmente?

Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova aseguró que ella sabía perfectamente cuáles eran sus límites y él volvió al ataque: "Parece que conmigo no más".

El silencio de la patinadora hizo que Álvaro Ballero lanzara una impactante declaración: "Lo mejor que te puede pasar es que yo me vaya, listo, se acabó tu problema. Yo lo primero que tengo en mis mandamientos es que la dignidad no está en juego y ayer mi dignidad estuvo en juego y hoy día también".

No solo lo anterior, pues luego reconfirmó sus ganas de dejar el encierro si todo seguía igual: "Si van a seguir la fiesta por separado, con copete, prefiero verlo desde el hotel y ni siquiera lo voy a ver".