Álvaro Ballero se refirió a la profunda depresión que sufrió tras separarse: "No volví a reír en tres años"

21 jul. 2026 - 23:32 hrs.

En el capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero se refirió a la depresión que tuvo cuando recién se separó de Ludmila Ksenofontova.

Todo comenzó cuando el comunicador se refirió a los problemas psicológicos que tenía su madre: "Le dio una depresión muy fuerte, no sé si era algo más. La internaron en un psquiátrico y fue la primera vez que pude cocinar, lavar la loza, mi mamá siempre hacía todo".

"Mi mamá lloraba y decía cosas y mi papá era nada, yo le decía 'dile algo'. Me convertí en la contención de mi mamá", agregó bastante emocionado.

Volverías con tu ex? 2

La reflexión de Álvaro Ballero

Tras lo anterior, Julio César Rodríguez le preguntó si en este último tiempo había sentido lo mismo que su mamá y él estuvo de acuerdo.

"Sí, yo siempre fui muy crítico de la gente que iba al psicólogo y al psiquiatra, yo sentía que eran débiles. Yo me comía mis emociones, por eso me doy atracones, por eso tengo tema con el peso, que ahora lo controlo mucho más. Llegó un momento en el que me vi una situación donde no volví a reír, yo creo que fueron tres años y ahí fui al psiquiatra, Ludmila me dijo que me fuera a ver, ahí me medicaron", explicó el participante.

También, Álvaro Ballero reveló que junto al quiebre con Ludmila Ksenofontova, también sufrió varias situaciones que lo dejaron aún peor: "Un golpe tras otro y me sumergí en eso, me vi muy reflejado en mi mamá. Pero después empecé a sonreír de nuevo, mi separación, a pesar de ser lo más duro que he vivido, ha sido muy sanador también, ahí me di cuenta que estaba hundido y que esa persona sombría no iba a ayudar a nadie".