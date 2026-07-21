La dolorosa confesión de Estefi Marquis tras episodio de discriminación a los 14 años: "Fueron muy crueles"

21 jul. 2026 - 23:21 hrs.

En el capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis relató una triste situación que vivió cuando era pequeña y emocionó a todos.

La modelo estaba contando sobre la cómplice relación que tiene con su mamá y Julio César Rodríguez le consultó sobre cómo la había ayudado en su época escolar.

En ese momento, la ex Miss Chile se quebró y realizó una fuerte confesión: "Sufrí racismo, una vez me apedrearon en la calle cuando tenía 14 años. Para mí es fuerte hablar del tema porque uno recuerda esos momentos".

Volverías con tu ex? 2

La emoción de Estefi Marquis

Rápidamente, Mariano Brozincevic, quien estaba bastante afectado con el relato de su compañera, se acercó a darle un cercano abrazo.

Tras lo anterior, Estefi Marquis recuperó un poco el aire y siguió con su historia: "Ni siquiera existía Internet para poder ver que existían más niñas como yo, que tuviesen el pelo como yo o el color de piel. Aunque parece una estupidez, sí se notaba la diferencia, los niños se identifican a través del otro y yo miraba a mis compañeros y decía 'por qué soy tan distinta'. Fueron muy crueles los niños en ese momento".

Sin embargo, la modelo logró aceptar sus diferencias y entregó un especial consejo: "Aprendí a soltar, ahora puedo usar mi pelo de forma orgullosa, amo mis rulos, amo mi raza, que lata haber ido contra eso por un estigma que me entregó la sociedad de que la Barbie tenía que ser rubia de pelo liso. Les mando un beso enorme, son preciosas, ahora hay una gran comunidad de afrodescendientes en Chile, no se sientan opacadas, pueden brillar siempre donde estén y que su identidad no se las cambie nunca".