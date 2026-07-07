Un casino clandestino, secretos y traiciones: Mira un adelanto de La Baronesa, la nueva teleserie de la tarde

07 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Mega estrenó el primer spot de la nueva teleserie de la tarde, La Baronesa, que llegará pronto a las pantallas en reemplazo de El Jardín de Olivia.

Una historia que surge desde los conflictos, dolores, secretos y amores de la familia que encabeza Aurora (Loreto Valenzuela), una mujer que no solo busca sostener el prestigio y las tradiciones de su clan, también mantener el control de la vida de todos quienes la rodean.

Así será la historia de La Baronesa

Desde niña, Aurora se distinguió por su estampa, belleza y carácter. Por eso la llamaron “La Baronesa”. Con ese poder, maneja el destino de los suyos: Su esposo Roberto (Patricio Achurra); su hijo Antonio (Carlos Díaz); su nuera Clara (Lorena Bosch); y sus nietos Paula (Francisca Armstrong), Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Emilia (Octavia Bernasconi).

La Baronesa

La Baronesa no solo pone en el tapete relaciones familiares de control y poder. También aborda, entre otros temas, la desmedida afición por el juego que oculta Aurora. Por esa ludopatía llegará a arriesgar incluso lo más preciado frente a Javier (Simón Pesutic), un joven que llegará a desafiarla en el casino clandestino al que acude frecuentemente.

Desesperada por proteger el legado que ha construido durante años, Aurora se enfrenta a una decisión extrema: comprometer el futuro de su nieta Emilia con Javier, lo que podría desencadenar consecuencias irreversibles dentro de la familia.

Mientras Antonio intenta sostener un matrimonio que es la fachada de su intenso vínculo con León (César Caillet), su esposa Clara será la víctima del misterioso accidente que da la partida a la historia.

El elenco de La Baronesa lo completan Katyna Huberman, como Francesca, la mejor amiga de Clara y madre de Nicolás (Andrew Bargsted), el novio de Emilia; Catalina Guerra como Miriam, la madre de Javier, y Francisco Ossa como Samuel, su padre.

La Baronesa es una producción del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret. La idea original y guiones están a cargo de Verónica Saquel y Carlos Oporto, la misma dupla detrás de “Verdades ocultas”. Producción ejecutiva: Patricio López. Dirección: Patricio González.

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