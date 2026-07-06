Estarán armadas: Vanessa y Jessica se prepararán para ir contra Luis Emilio en el capítulo 333 de EJDO
En el avance del capítulo 333 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) le prometió a Bastián (Alonso Quintero) que ella misma se haría cargo de sus problemas con Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero la situación dará un peligro giro.
La periodista estará junto a Vanessa (Begoña Basauri) quien sostendrá en sus manos una pistola. Nerviosa, Jessica mostrará algunas dudas. "Vane, yo no sé si está bien lo que estamos haciendo", dirá.
Para evitar más víctimas
Riesco estará segura de que es lo que deben hacer. Aun así, la joven insistirá en poner sobre la mesa la posibilidad de que las cosas salgan mal.Ir a la siguiente nota
"Si te estás arrepintiendo, es este el momento de decirlo, pero yo solo te pido que pienses en todas esas mujeres que puedes seguir siendo abusadas por Luis Emilio y que que nosotras no hicimos nada para detenerlo", advertirá Vanessa.
¿Qué es lo que querrán hacer contra Luis Emilio?Ve el capítulo en