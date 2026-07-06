Franco usó un pasaporte falso en el aeropuerto mientras Gabriel lideraba su operativo de captura en EJDO

06 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 332 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) llegó hasta el aeropuerto para reunirse con uno de los efectivos de la policía. Según le informó, Franco Barraza (Emilio Edwards) todavía no pasaba los controles de seguridad.

"Usted me va a perdonar, pero esos tótem a mí no me dan ninguna confianza, sobre todo en estos casos. Esta gente es profesional", advirtió, pero su colega intentó tranquilizarlo. Cualquier detección biométrica, se la harían saber.

El Jardín de Olivia / Mega

Vestido de incógnito

Mientra ocurría esta conversación, Franco llegó al área de Inmigraciones para mostrar su pasaporte y tarjeta de embarque.

Llevaba lentes oscuros y un gorro para ocultar su cara, pero tuvo que quitárselos durante la inspección. Fueron momentos tensos, en los que el exdetective contuvo el aliento.

La funcionaria lo miró fijamente en tres oportunidades, hasta que finalmente le devolvió la documentación: "Todo en orden, señor Ruiz. Que tenga buen viaje".