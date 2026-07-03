El Jardín de Olivia - Capítulo 331: ¿Quién es el hombre de la moto?

03 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) habló con la dueña de la parcela para averiguar más sobre el hombre que arrendó su propiedad. Esta mujer está coludida con Luis Emilio (Alejandro Trejo), así que no le dio información útil.

Clemente (Pipo Gormaz) hizo lo mismo desde la cárcel: con la ayuda de un gendarme, logró descubrir que el secuestrador de su hija es una persona que su padre conoció en prisión y a quien él mismo ayudó a salir en libertad.

El Jardín de Olivia / Mega

En el departamento de Vanessa

Diana (Nicole Espinoza) fue al departamento de Vanessa (Begoña Basauri) para devolverle el dinero que aportó en el pago del soborno. Allí la descubrió con las maletas hechas y acompañada de Franco (Emilio Edwards) porque partirían a unas "vacaciones".

En ese instante, Clemente llamó desde la cárcel y la terapeuta atendió: descubrió el nombre del secuaz de Luis Emilio.

"No estoy seguro, pero parece que es la pareja de Vanessa. No lo conozco, pero tengo una foto de él y te la voy a mandar para que me digas si es él o no", señaló Walker mientras enviaba la hoja de antecedentes de Franco Barraza.