Pesar en el mundo de la actuación: Fernando Kliche falleció a los 71 años

03 jul. 2026 - 12:43 hrs.

La mañana de este viernes 3 de julio se informó la muerte del actor uruguayo Fernando Kliche a los 71 años.

La información la publicó la cuenta de Instagram de Chileactores, quienes señalaron que "con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida".

"Nació el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, pero fue en Chile donde se ganó el cariño del público", indicó la asociación que recordó los primeros pasas del actor en las teleseries nacionales.

"Fue Arturo Moya Grau, quien lo vio y le dijo: 'Tú no te vas a ir'. Así fue como Fernando sentó sus bases en Chile e inició este camino actoral con el impulso del creador de 'La Madrastra' y el productor Ricardo Miranda. Mientras que en la actuación, nuestro querido Ramón Nuñez fue su mentor en esos primeros pasos frente a las cámaras".

Kliche fue por años uno de los rostros más reconocibles de la ficción nacional y sus compañeros apuntaron que cuenta con "una inolvidable carrera marcada por la imagen del clásico galán de telenovelas, que según dijo, más que ser galán él 'ponía en práctica la galanura'. Un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida".

Durante los últimos meses participó activamente en los preparativos de Prohibida Obsesión, la nueva nocturna de Mega. Sin embargo, por problemas de salud decidió dar un paso al costado para enfocarse en su recuperación.

Noticia en desarrollo.

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