Daniela Demicheli recordó últimos días de Fernando Kliche en grabación de teleserie: "Fue demasiado rápido"

03 jul. 2026 - 13:22 hrs.

Daniela Demicheli, productora ejecutiva del área dramática de Mega, entregó detalles sobre los últimos días de Fernando Kliche en su rol como actor.

Cabe recordar que el actor, en primera instancia, era parte de la nueva teleserie nocturna del canal Prohibida Obsesión.

El recuerdo de Fernando Kliche

"Es tremendamente impactante. Nosotros lo llamamos para este proyecto y él estaba muy contento", reconoció Demicheli.

Mega

En diálogo con Mucho Gusto, la productora ejecutiva mencionó que "estábamos grabando y le vino un dolor en una pierna. Fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas".

Demicheli dio a conocer que Fernando Kliche decidió dar de inmediato un paso al costado, y que debido a su solicitud, la producción prefirió mantener en reserva su estado de salud.

"(Su muerte) fue muy rápida, fue demasiado rápida. Yo creo que fueron 2 meses", sostuvo Demicheli, quien reiteró que el actor se encontraba feliz de volver a las teleseries.

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