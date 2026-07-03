Austin Palao ninguneará la carrera musical de Flavia Laos y sorprenderá a todos en Volverías con tu ex? 2

03 jul. 2026 - 00:27 hrs.

En el avance del capítulo 20 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez le hará una pregunta a Flavia Laos que desencadenará una fuerte declaración de Austin Palao.

"¿Tú sentiste que Austin podría ser un obstáculo en tu carrera?", le expresará el animadora a la cantante y ella dirá que sí.

Tras lo anterior, el periodista le dirá que no imagina a los novios de grandes cantantes haciéndoles problemas por la ropa que usan, momento en el que él lanzará un comentario bastante polémico: "Karol G y Jennifer Lopez ya son artistas".

Volverías con tu ex? 2

Álvaro Ballero se enojará con Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, los participantes serán parte de una divertida dinámica, donde tendrán que sumergirse en la piscina y luego depositar agua en un recipiente.

La actividad dejará a Álvaro Ballero muy enojado por el acercamiento de Ludmila Ksenofontova y Luis Mateucci.