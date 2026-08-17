"Cuando uno ama también tiene que...": Julio César Rodríguez consoló a Álvaro Ballero con inesperado consejo

17 ag. 2026 - 23:19 hrs.

En el capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero recibió emotivas palabras de parte de Julio César Rodríguez.

El comunicador tuvo una jornada bastante tensa, donde tuvo varias discusiones con Ludmila Ksenofontova por el beso con Kaoto, pero también por distintas situaciones.

El hermano de Carla Ballero se retiró de la casona y cuando ya estaba todo prácticamente perdido, volvió para pedirle disculpas a su exesposa, en medio de un desconsolado llanto.

Las palabras de Julio César Rodríguez

Tras lo anterior, Álvaro Ballero decidió irse definitivamente de la experiencia y cuando iba caminando hacia el portón, Julio César Rodríguez lo acompañó y lo aconsejó.

Volverías con tu ex? 2

"Cuando uno ama también tiene que dejar ir, es una forma de amar, es muy difícil, queda mucho tiempo todavía", expresó.

"El amor se transforma, amigo, anda a buscar cariño", agregó finalmente el animador y despidió al comunicador.