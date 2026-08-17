Tras beso con Kaoto: Álvaro Ballero perdió la paciencia con Ludmila y la acusó de "hacerse la víctima"

17 ag. 2026 - 22:58 hrs.

En el capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero llegó directamente a ver a Ludmila Ksenofontova, quien estaba en su cama, muy afectada luego de ver el polémico video que le envió el comunicador.

La patinadora le contó que había realizado una actuación con Kaoto donde tuvo que besarlo y él inmediatamente la cuestionó: "¿Por qué lo hiciste? Si pudieses haber dicho que no".

Sin embargo, ella también alzó la voz y le preguntó cuál era el objetivo de las imágenes, luego de una semana de su renuncia, pero él continuó en su punto: "¿Qué hubiese pasado en una semana, perdón? Solo llego y te diste un beso con alguien en un jacuzzi, con Carlos".

Volverías con tu ex? 2

Las fuertes palabras de Álvaro Ballero

Ludmila Ksenofontova recalcó que todo fue producto de una escena, momento en el que Álvaro Ballero perdió la paciencia y le lanzó duros comentarios: "Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevo, deja de hacerte la víctima".

La artista no se quedó en silencio y le respondió a su exmarido: "Ándate de aquí, sí, soy una decepción, yo no soy víctima".

Finalmente, el comunicador le aseguró a la madre de sus hijos que el público ya no le creía a ella y ella terminó llorando desconsolada: "La gente ya no te compra, a mí me creen".