"Tuve 6 meses horrorosos": Nico Solabarrieta se quebró al recordar su separación con La Guarén
En el capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta se emocionó hasta las lágrimas con las palabras que expresó La Guarén, sobre el actual momento que están viviendo.
En una emocionante dinámica, Valentina Torres recibió como regalo una rosa de parte de su expareja y se sinceró: "Es raro estar en este contexto, cuando nos conocimos en este mismo contexto".
"Muchos ya han escuchado que si no estuviéramos acá, no nos hubiéramos vuelto a ver en años. Esta experiencia contigo me ha demostrado que obvio que te sigo queriendo, la verdad es que tengo mucho miedo, sabemos qué es estar acá adentro, era nuestro mundo favorito. Afuera hubo cosas muy lindas, pero también muy feas", agregó.
La emoción de Nico Solabarrieta
Posteriormente, La Guarén le dijo a Nico Solabarrieta que era muy difícil para ella acercarse a él, pero también alejarse: "Me estás dando la confianza, y yo a ti, de que podemos tapar todo o más que taparlo, que nuestros problemas sean una nueva fortaleza".
Tras lo anterior, ambos se fundieron en un cariñoso abrazo, mientras los demás aplaudían, pero al separarse, el exjugador de fútbol se mostró emocionado hasta las lágrimas.
Finalmente, el hijo de Ivette Vergara reveló la razón de su pena: "Lo pasé muy mal cuando terminamos, tuve 6 meses horrorosos, me sentí muy perdido y salí de ahí, entonces volver a conectar con esos sentimientos, me genera miedo, dolor, no quiero volver a pasar por eso nunca más en mi vida".
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