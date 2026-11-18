"¡Está temblando!": El dramático momento que paralizó a los participantes en Volverías Con Tu Ex? 2
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, los participantes del reality vivieron un tenso momento tras sentir un temblor en la casona.
Y es que en medio de una discusión entre Noelia Márquez y Camila Nash por Austin Palao, la casa se comenzó a mover y de inmediato todos notaron que se trataba de un temblor.
Un temblor que sorprendió a todos
"¡Está temblando!", gritó Faloon Larraguibel, siendo la primera en darse cuenta de lo que estaba pasando en la casa, mientras todos miraban atónitos el techo.Ir a la siguiente nota
Enseguida, fue Valentina Torres la que se comenzó a sentir mal y repitió en varias ocasiones: "Sácame de acá, me quiero ir afuera, me quiero ir afuera, me quiero ir afuera", mientras Nico Solabarrieta la calmaba.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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