18 nov. 2026 - 00:15 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, los participantes del reality vivieron un tenso momento tras sentir un temblor en la casona.

Y es que en medio de una discusión entre Noelia Márquez y Camila Nash por Austin Palao, la casa se comenzó a mover y de inmediato todos notaron que se trataba de un temblor.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Un temblor que sorprendió a todos

"¡Está temblando!", gritó Faloon Larraguibel, siendo la primera en darse cuenta de lo que estaba pasando en la casa, mientras todos miraban atónitos el techo.

Enseguida, fue Valentina Torres la que se comenzó a sentir mal y repitió en varias ocasiones: "Sácame de acá, me quiero ir afuera, me quiero ir afuera, me quiero ir afuera", mientras Nico Solabarrieta la calmaba.